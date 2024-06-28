В Совфеде рассказали, как бороться с ракетными ударами по России Рогозин призвал закрыть небо над Черным морем для борьбы с ударами по РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть два варианта борьбы с атаками Вооруженных сил Украины на территорию России, наподобие той, что произошла в Севастополе — пассивный и агрессивный, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор Дмитрий Рогозин. По его словам, во втором случае ВС РФ должны закрыть небо над Черноморской акваторией и сбивать там беспилотники противника и его союзников.

Активный вариант предполагает уничтожение радиотехнических средств разведки и наведения ракетных систем и авиации врага. Начать надо с объявления неба над Черным морем бесполетной зоной и прекращения полетов в этой зоне пилотируемых и беспилотных аппаратов врага и его пособников, — сказал Рогозин.

Пассивный вариант предполагает налаживание системы массового оповещения населения о ракетном нападении, заявил сенатор. Это требует повсеместного обустройства бомбоубежищ и укрытий в зоне возможного поражения, а также отладки системы раннего обнаружения ракетной атаки. Он подчеркнул, что технически и организационно этим нужно заниматься в любом случае.

Нужно исходить из того, что количество ракетных ударов противника будет увеличиваться и пик этой активности, на мой взгляд, придется на начало использования врагом поставленных Соединенными Штатами самолетов F-16, являющихся носителями такого ракетного оружия, — заявил Рогозин.

Сенатор предупредил, что противодействие ракетным атакам будет приводить к падению ракетных обломков на гражданские объекты, поэтому исключить повторение трагедии на Севастопольском пляже нельзя. Более того, считает он, «это, к сожалению, неминуемо».

Что касается мщения, то оно не должно быть разовой акцией. Надо не мстить врагу демонстративно и от случая к случаю, а обеспечить нашу армию резервами, снарядами и современными средствами вооруженной борьбы, — заключил Рогозин.

Удар по Севастополю был нанесен 23 июня. По данным Министерства обороны РФ, ВСУ применили пять ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Силы ПВО России сбили четыре ракеты, но одна отклонилась от курса и разорвалась над пляжем на севере города. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое несовершеннолетних.