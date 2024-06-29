Появились данные о пострадавших при новой атаке ВСУ на Севастополь Губернатор Севастополя: три человека получили осколочные ранения при атаке ВСУ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Три человека получили осколочные ранения при ракетной атаке украинской армии на Севастополь, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что несколько жилых домов повреждены осколками, упавшими при уничтожении воздушных целей.

По предварительным данным в результате ракетной атаки пострадали 3 мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу, — сообщил Развожаев.

По словам губернатора, в частном доме на улице Выгонной пробило крышу и потолок, разбиты стекла, повреждено несколько домов на улице Жукова. Также известно о падении одного из осколков в районе улицы Новикова.

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО уничтожили две воздушные цели в Балаклавском районе, осколки упали в прибрежной зоне. Известно, что в районе Ялтинского кольца произошло возгорание травы.

До этого губернатор Севастополя рассказал об усилении защиты Крымского полуострова на фоне террористической ракетной атаки ВСУ на Севастополь. По его словам, речь идет о комплексах ПВО, модернизации систем оповещения населения, а также о расширении доступности укрытий, в том числе о защитных объектах блиндажного типа.