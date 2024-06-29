В Севастополе сообщили о падении осколков при атаке ВСУ Губернатор Севастополя: две воздушные цели уничтожены в районе Балаклавы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы ПВО Крымского полуострова уничтожили две воздушные цели в Балаклавском районе, осколки упали в прибрежной зоне, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По предварительным данным, в районе Ялтинского кольца зафиксировано возгорание травы.

Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации, 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, — написал Развожаев.

Также губернатор уточнил, что часть осколков повредила кровлю одного из жилых домов. После уничтожения воздушных целей власти отменили предупреждение о воздушной тревоге. Сейчас спасательные службы уточняют информацию о повреждениях в результате атаки ВСУ, сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее, комментируя ситуацию в Крыму после удара украинской армии по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS, он заявил об усилении защиты полуострова. По его словам, речь идет о системах ПВО, модернизации систем оповещения населения, а также о расширении доступности укрытий, в том числе о строительстве нескольких сотен защитных объектах блиндажного типа.