https://static.news.ru/photo/b7eaf69c-a11a-11e9-b91b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Специалисты Росгидромета выяснили, где находится самая холодная местность в Московской области. На ней расположен посёлок Черусти Шатурского района.

Данный факт удалось установить благодаря многолетним метеорологическим наблюдениям. Они показали, что в Черустях из-за локальных особенностей местности — рельефа, почв, рек — температура довольно часто оказывается меньше на 3-4 градуса, чем в других районах области. Об этом рассказал глава Росгидромета Максим Яковенко, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз на погоду в июле. По его словам, почти на всей территории страны температура ожидается около и выше нормы. Обычная погода будет на всей европейской части страны, на юге Урала и юге Западной Сибири. Выше нормы температуру ждут в большинстве регионов Сибирского федерального округа, в Якутии и на севере Урала.