Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон договорились на саммите «Большой двадцатки» продолжать контакты на высшем уровне.
Но пока точные сроки по следующей встрече президентов России и Франции не установлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пока ничего конкретного нет,— сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля отметил, что встреча может состоятся. но не в самое ближайшее время.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своих планах встретиться в ближайшее время с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис писал News.ru