https://static.news.ru/photo/d836ceb8-9a5c-11e9-89a3-fa163e074e61_1024.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон договорились на саммите «Большой двадцатки» продолжать контакты на высшем уровне.

Но пока точные сроки по следующей встрече президентов России и Франции не установлены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока ничего конкретного нет,— сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что встреча может состоятся. но не в самое ближайшее время.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своих планах встретиться в ближайшее время с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинский кризис писал News.ru