https://static.news.ru/photo/b21b63fe-9685-11e9-a110-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Авиакомпании не имеют законных оснований взимать дополнительную плату с пассажиров за регистрацию на рейс и оформление багажа. Такой вывод содержится в ответе Минтранса России (документ есть в распоряжении News.ru) на обращение депутата Госдумы Виталия Милонова.

Парламентарий ранее пожаловался в ведомство на лоукостер «Победа», который осенью прошлого года ввёл дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах (при этом онлайн регистрация осталась бесплатной). Компания утверждала, что к такой мере её подтолкнул рост стоимости авиакеросина.

Минтранс ссылается на пункт 97 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утверждённых в 2007 году. Согласно ему, «обеспечение проведения перевозчиком регистрации пассажиров и оформление багажа являются неотъемлемой частью перевозок пассажиров и багажа, при этом расходы, связанные с обеспечением и выполнением указанной перевозки, включаются в пассажирский тариф».

При этом в ведомстве напомнили, что что в декабре 2018 года Московская межрегиональная транспортная прокуратура (далее — ММТП) подавала исковое заявление в суд к ООО «Авиакомпания «Победа» с требованием признать сбор за регистрацию незаконным и исключить его из правил авиакомпании. Но Щербинский районный суд в иске ММТП отказал.

Министерство сообщило депутату, что его обращение будет направлено в Ространснадзор для рассмотрения.