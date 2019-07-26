https://static.news.ru/photo/f8e1aca2-af9f-11e9-849c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Суд в Котласе (Архангельская область) не нашёл состава правонарушения в высказываниях местного жителя Дмитрия Попперека. В социальной сети «ВКонтакте» мужчина неоднократно выражал пренебрежительное отношение к действующей власти.

Заявление на электромонтёра из Котласа написала оскорблённая пенсионерка Ольга Ильина. Женщина привела четыре примера некорректных, по её мнению, комментариев. Об этом рассказал Павел Мизин, юрист, сотрудничающий с международной правозащитной организацией «Агора».

Доносчица не нашла поддержки Фемиды. Котласский городской суд прекратил дело.

Ранее МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти, News.ru сообщал об этом.