Суд в Котласе (Архангельская область) не нашёл состава правонарушения в высказываниях местного жителя Дмитрия Попперека. В социальной сети «ВКонтакте» мужчина неоднократно выражал пренебрежительное отношение к действующей власти.
Заявление на электромонтёра из Котласа написала оскорблённая пенсионерка Ольга Ильина. Женщина привела четыре примера некорректных, по её мнению, комментариев. Об этом рассказал Павел Мизин, юрист, сотрудничающий с международной правозащитной организацией «Агора».
Доносчица не нашла поддержки Фемиды. Котласский городской суд прекратил дело.
Ранее МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти, News.ru сообщал об этом.