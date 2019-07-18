https://static.news.ru/photo/98ee6148-a949-11e9-85a0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Министерство внутренних дел рекомендовало сотрудникам возбуждать административные дела за неуважение к власти только в случае, если высказывание сопровождается нецензурной лексикой, непристойными изображениями, неприемлемыми оскорбительными выражениями.

В высказывании или публикации, за которые могут наказать, должна идти речь про государственные символы, президента, органы исполнительной и законодательной власти и суды.

Автор должен проявлять надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам. За личную переписку протоколы составлять нельзя, пишет издание « Медиазона » со ссылкой на методические рекомендации, которые руководство МВД направило сотрудникам полиции.

Как ранее сообщал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в применении закона об оскорблении власти есть перегибы. В Кремле следят за тем, как суды выносят решения по нему.

В России возбудили уже свыше 20 дел за неуважение к власти. Суды штрафуют граждан РФ в основном на 30 тысяч рублей, и прежде всего за оскорбления Владимира Путина во «ВКонтакте».

Президент России в ходе прямой линии высказался за свободную критику власти. При этом он уточнил, что закон об оскорблении государства направлен прежде всего на борьбу с оскорблениями его символов.