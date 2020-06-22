Журналисты сняли фильм о поиске погибших в боях за Ленинград

https://static.news.ru/photo/3cbfb7ca-b472-11ea-a27b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/life

В июне 2020 года съёмочная группа Life вместе с участниками поисковой экспедиции «Забытые герои» участвовала в раскопках на Синявинских высотах под Ленинградом. Документальный фильм о поиске без вести пропавших героев Великой Отечественной войны выйдет в эфир 22 июня в 16:00 мск на сайте и в соцсетях информационного портала.

На Синявинских высотах с 1941 по 1944 погибло около миллиона человек, прорывавших блокаду Ленинграда, героически сражавшихся за каждый метр родной земли, — говорится в сообщении Life.

С группой поисковиков неделю на Синявинских высотах работали журналисты Жанна Карпенко, Евгений Панков и Александр Рудаков. Экспедиция «Забытые герои» в местах ожесточённых боёв за Ленинград проводится ежегодно. Увековечиванием памяти воинов занимаются Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа, музей «Битва за Ленинград» им. Зиновия Колобанова и другие поисковые организации.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин 22 июня, в День памяти и скорби, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер приехал в Александровский сад после посещения главного храма Вооружённых сил РФ. На церемонии возложения президента сопровождали суворовцы и ветераны Великой Отечественной войны.

18 января 2018 года, в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, Владимир Путин почтил память жертв трагических событий. Он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге и остановился у могилы своего брата Виктора, умершего во время блокады.