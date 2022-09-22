Жителям российского региона пообещали сохранить работу при мобилизации Хабаровский губернатор Дегтярев пообещал сохранить рабочие места за мобилизованными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал местным жителям сохранить за ними рабочие места в том случае, если их призовут по мобилизации, о чем рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующий документ уже подписан и будет обнародован 23 сентября.

За жителями Хабаровского края, призванными на военную службу по мобилизации, будут сохранены рабочие места. Сегодня мной в 22.00 подписано соответствующее постановление. <...> Завтра документ будет опубликован, — поделился Дегтярев.

Он подчеркнул, что место постоянной работы сохранится за сотрудниками власти, местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также прочих организаций. Возобновить свою деятельность после возвращения смогут и индивидуальные предприниматели.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.