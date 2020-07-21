Жительница Сочи заявила о высоком росте числа туристов в городе

https://static.news.ru/photo/da330da4-cb74-11ea-a1c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/Global Look Press

Жительница Сочи Татьяна Кольцова рассказала о значительном росте числа туристов в городе. Она также подчеркнула, что до снятия ограничений на пляжах было довольно пустынно. Однако на данный момент ситуация поменялась кардинально.

Изменения произошли не резко. Но определённые перемены наступили. Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады, — цитирует её РИА Новости.

Также она отметила, что наибольшее число отдыхающих было замечено в Имеретинской низменности. Причиной этому послужило снижение цен в отелях данного района.

Противостояние этим летом усилилось, так как местные жители, естественно, уверены, что туристы привезут или уже привезли в наш оазис блаженства и отдыха ковидную заразу, — добавила она.

Также она опасается, что из-за наплыва туристов значительно увеличится нагрузка на городские больницы. По её словам, в Сочи по-прежнему ждут туристов, которые носят маски, не мусорят и ведут себя прилично.

NEWS.ru передавал ранее, что жителей Сочи предупредили о 40-градусной жаре. Такое сообщение сделали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.