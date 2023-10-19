В Магадане 26-летняя девушка явилась на заседание суда к своему знакомому, но забыла перед этим достать из сумки наркотики и девайс для их употребления, сообщает пресс-служба МВД. Позже дома у нее нашли нашли у неё дома 300 граммов порошка, химический состав которого установит экспертиза, а также изъяли из оборудованных подозреваемой тайников на одной из городских улиц свыше 400 граммов синтетических наркотиков.