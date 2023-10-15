Автокурьер почувствовал в салоне запах наркотиков и сдал дилера полиции Baza: в Екатеринбурге автокурьер сдал полиции наркоторговцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель-курьер из Екатеринбурга сдал полицейским банду наркоторговцев: он почувствовал запах синтетического запрещенного вещества в посылке и обратился в правоохранительные органы, сообщает Telegram-канал Baza. Силовики позднее нагрянули в квартиру отправителя посылки и обнаружили там мефедрон и другие улики.

Отправитель передал курьеру-водителю посылку, в которой лежал мефедрон в количестве 0,7 грамма. Автомобилист во время поездки почувствовал запах наркотика, он его узнал, поскольку ранее был судим за «наркотическую статью». Он направился в отделение полиции с подозрительной посылкой.

Позднее полицейские пришли с обыском к отправителю и нашли в квартире 12 граммов этого вещества, а также весы для расфасовки мефедрона и фотографии с закладками, сделанные на смартфон. Отправитель и получатель посылки задержаны.

До этого во Владимирской области задержали мужа и жену, которые варили мефедрон на своем дачном участке. Они приехали в Россию из белорусского города Бобруйска. Правоохранители обнаружили у пары 18 кг синтетического вещества. Сначала на них составили административный протокол, а позже было возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.