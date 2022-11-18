Жители Новосибирска стали свидетелями редкого природного явления Жители Новосибирска стали свидетелями редкого природного явления - снежуры

Серо-желтые пятна на реке Иня в Новосибирске, которые местные жители приняли за выбросы отходов, оказались редким природным явлением под названием снежура, сообщает «КП — Новосибирск». Так, руководитель Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Игорь Шереметьев уточнил, что по предварительным результатам анализа, гидрохимические показатели взятой на пробу воды из Ини не были превышены.

По предварительным сведениям, полученным из лаборатории гидрохимические показатели обеих проб имеют сходные значения, превышений нормативов <...> не выявлено. Можно сделать вывод о том, что явление, наблюдавшееся гражданами на поверхности акватории реки Иня 13 ноября, имеет природный характер — это снежура, — рассказал Шереметьев.

Снежура может появиться во время обильного снегопада при нулевой температуре, уточнило издание. Снег должен столкнуться с холодной водой, которая еще не подернута коркой льда, при этом вода должна быть со слабым течением. Известно, что такое явление распространено в Арктике и умеренном поясе, но встречается редко.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что в ближайшие два дня сильный снег накроет Тамбовскую, Белгородскую, Курскую, Тульскую и Калужскую области. Сильные осадки пройдут в Краснодарском крае, Ростовской области, Крыму.