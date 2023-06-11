Жители Ленобласти вырастили в деревенском доме 233 куста конопли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два жителя Волосовского района Ленинградской области вырастили в деревенском доме 233 куста конопли, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. «Плантация» располагалась в деревне Черное.

В Ленинградской области сотрудники наркоконтроля пресекли деятельность двух граждан по выращиванию конопли, — говорится в сообщении.

На «плантации» были задержаны 32-летний хозяин участка и его 48-летний подельник. В доме оперативники обнаружили почти 6 кг уже готового растительного наркотика, оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочные материалы.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц в крупном размере). Мужчинам грозит тюремное заключение в колонии строгого режима.

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