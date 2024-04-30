Жители Крыма сообщили о серии взрывов в небе над городами SHOT: жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии громких взрывов в небе

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Симферополя и Джанкоя сообщил о серии громких взрывов в небе над этими городами. По предварительной информации канала, сработали системы ПВО. Источники SHOT утверждают, что первые хлопки, а их было более десяти, раздались в 01:25. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» в 01:25 предупредил, что движение автотранспорта по мосту через Керченский пролив временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. О возобновлении движения стало известно в 02:09.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канал написал, что «все нормально». Он попросил доверять только официальной информации, так как уже были зафиксированы вбросы. Крючков также напомнил, что не надо снимать и выкладывать работу систем ПВО.

Вооруженные силы Украины могут ударить по Крымскому мосту 40 ракетами, предположил ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, есть вероятность, что удар попытаются нанести 7 мая — в день инаугурации президента РФ Владимира Путина. Он не исключил, что Киев все это время копил ракеты ATACMS, в том числе дальнобойные, и Storm Shadow, включая тайно поставленные.