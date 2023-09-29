Жителей Ленобласти предупредили о сиренах утром 4 октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На территории Ленинградской области пройдет проверка систем оповещения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, рассказали «МК в Ленобласти» в пресс-службе региональной администрации. Сообщается, что сирены будут звучать утром 4 октября, жителей призвали не пугаться и сохранять спокойствие.

Как уточнили в пресс-службе, проверка готовности систем оповещения пройдет с с 10:00 до 11:00. Помимо сирен, будут звучать сообщения через громкоговорители. Кроме того, на каналах телевидения с 10:43 до 10:44 будет продемонстрирован специальный проверочный видеоролик.

Ранее, в ноябре 2022 года, сигналы воздушной тревоги звучали в Санкт-Петербурге. Власти сообщили, что это была штатная проверка технического состояния систем оповещения.

Также стало известно, что, согласно распоряжению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, по всей России 3 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне с участием всей «вертикали власти» — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение составят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. По легенде, тренировка будет проводиться в условиях военного положения и разрушения 70% жилья.