В России запланированы масштабные учения по гражданской обороне Baza: по России 3 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил что по всей России 3 октября пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. По легенде, тренировка пройдет в условиях военного положения и разрушения 70% жилья, передает канал.

Канал пишет, что согласно указу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в мероприятии должна участвовать все «вертикаль власти» - от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций, исключение составят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

По данным источников Baza, ранее похожие учения проводились в разных регионах в разные дни. Однако тренировка, в которой должны одновременно принять участие все регионы России, проводится впервые. Канал также отмечает, что ранее в легенде не было упоминаний о всеобщей мобилизации и полного разрушения объектов жизнеобеспечения населения.

22 февраля по радио в Казани, Воронеже, Белгороде, Уфе, Новоуральске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Саратове, Старом Осколе, а также в Подмосковье объявили воздушную тревогу. По информации СМИ, сообщение прозвучало из-за того, что хакеры взломали спутник Eutelsat W4, с которого идет радиосигнал в регионы.

До этого в Санкт-Петербурге прозвучала воздушная тревога. Власти сообщали, что это штатная проверка систем оповещения, а именно их технического состояния. В рамках инспектирования задействовали телевидение и радиовещание. В декабре жители Воронежа поделились видео работы сирен в городе, они звучали на протяжении трех минут. В пресс-службе правительства региона сообщили, что сирены гражданской обороны были включены в связи с тренировкой сил защиты населения, угрозы жителям нет.