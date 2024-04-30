Житель Зеленограда устроил смертельную аварию после гонки с ДПС Прокуратура Москвы: житель Зеленограда спровоцировал смертельное ДТП

Фото: t.me/moscowproc*

Прокуратура Москвы сообщила о фигуранте уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти в Зеленограде, который спровоцировал ДТП. В результате аварии скончался 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген».

ДТП произошло на пересечении улиц Логвиненко и Андреевка. 38-летний водитель автомобиля «Омода» выехал на перекресток, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машина столкнулась с «Фольксвагеном».

26-летний водитель иномарки скончался на месте. Предварительно, виновник ДТП сел за руль в нетрезвом состоянии.

Прокуратура Зеленоградского административного округа взяла на контроль вопрос установления всех обстоятельств смертельной аварии. Ведомство также контролирует принятие по факту происшествия процессуальных решений, включая возбуждение уголовного дела.

ДТП на трассе Тимашевск — Полтавская ранее унесло жизни двух человек. Одним из участников аварии стал КамАЗ. Навстречу ему вылетела Lada 2110. Автомобиль врезался в грузовик, водителя которого после ДТП госпитализировали. Водитель и пассажир Lada 2110 скончались на месте в результате аварии.