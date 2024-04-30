Смертельное ДТП произошло на трассе «Тимашевск — Полтавская» Два человека погибли в результате ДТП на трассе «Тимашевск — Полтавская»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека скончались в результате лобового столкновения с КамАЗом на трассе «Тимашевск — Полтавская». ДТП произошло ночью в Красноармейском районе, информирует Telegram-канал «Кубанские новости».

По данным источника, «Лада 2110» вылетела на встречную полосу трассы «Тимашевск — Полтавская». Автомобиль врезался в грузовик.

В результате аварии водитель и пассажир легковой машины скончались на месте. Водитель КамАЗа попал в больницу.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП в ТиНАО. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes 2004 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура Москвы поставила на контроль привлечение автомобилиста к уголовной ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть. В ближайшие сроки будет рассмотрен вопрос о передаче материалов в территориальный орган Следственного комитета РФ.

ДТП унесло жизни двух человек. Двое детей 2015 и 2018 годов рождения оказались в больнице. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, уточнили в прокуратуре.