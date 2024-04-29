Стали известны подробности смертельного ДТП в ТиНАО Прокуратура Москвы: участник смертельного ДТП в ТиНАО мог быть пьян

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По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes 2004 года рождения, участвовавший в смертельной аварии в ТиНАО, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Ведомство поставило на контроль привлечение его к уголовной ответственности по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о передаче материалов в территориальный орган СК.

По предварительной информации, у водителя автомобиля Mercedes выявлено состояние алкогольного опьянения. В результате дорожной аварии два человека погибли, двое детей 2015 и 2018 годов рождения госпитализированы, один из пострадавших детей в тяжелом состоянии, — говорится в публикации ведомства.

Две машины столкнулись на 49-м километре Калужского шоссе в районе деревни Терехово в ТиНАО. По предварительной информации Госавтоинспекции Москвы, два человека погибли в автомобиле ВАЗ, еще два ребенка в этом же авто получили травмы разной степени тяжести. По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, рядом с деревней Терехово водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной ВАЗ.

Ранее серьезное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на Октябрьском мосту в Красноярске, в результате чего серьезно пострадал 10-летний мальчик, сообщала пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По данным РЕН ТВ, ребенку оторвало ногу.