Житель Удмуртии расправился с супругой после изнасилования падчерицы Ижевчанин изнасиловал падчерицу, убил жену и пытался спрятать труп

В Ижевске 27-летний местный житель избил и изнасиловал 11-летнюю падчерицу, передает Telegram-канал SHOT. После того, как об изнасиловании стало известно бабушке и матери потерпевшей, мужчина расправился с сожительницей.

Запуганная девочка несколько дней не рассказывала о случившемся родственникам, но бабушка заметила изменения в поведении девочки и догадалась о произошедшем. Когда о преступлении стало известно матери, она устроила конфликт с сожителем. В итоге мужчина избил и задушил сожительницу, после чего попытался спрятать тело на участке.

Подозреваемый задержан. Против него возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что ранее он был судим за угон автомобиля. В совокупности ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В ноябре стало известно, что два жителя Красноярского края пойдут под суд по обвинению в похищении человека группой лиц по предварительному сговору. В августе один из них похитил с автовокзала свою жену, удерживал ее около суток в заброшенном доме, а потом, угрожая убийством, изнасиловал, друг ему помогал.