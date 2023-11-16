Житель Красноярского края похитил с другом жену и изнасиловал ее

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Два жителя Красноярского края пойдут под суд по обвинению в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ. В августе один из них похитил с автовокзала свою жену, удерживал ее около суток в заброшенном доме, а потом, угрожая убийством, изнасиловал, друг ему помогал.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего и 49-летнего жителей Емельяновского района. Оба обвиняются в похищении женщины, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, — говорится в сообщении.

После издевательств муж привез 25-летнюю женщину к своим родственникам. Близкие, увидев на ней следы побоев, доставили супругов в отдел полиции. Уточняется, что они все еще состоят в браке, однако фактически не проживают совместно уже длительное время. Потерпевшая живет с тремя детьми у родителей в другом районе.

Муж в данное время содержится под стражей. Другой обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Кирове задержали мужчину, который удерживал в своем частном доме второклассницу и насиловал ее. Родители узнали о местонахождении ребенка только на следующий день. Как оказалось, задержанный уже привлекался к ответственности за педофилию.