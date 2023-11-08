Педофил сутки насиловал второклассницу на своей даче РЕН ТВ: против жителя Кирова возбудили дело за растление второклассницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кирове задержали мужчину, который удерживал в своем частном доме второклассницу и насиловал ее, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией. Родители узнали о местонахождении ребенка только на следующий день.

43-летний житель Кирова днем 6 ноября обманом затащил девочку 2014 года рождения в дом в СНТ «Боровое-Ганино». Мужчина почти сутки удерживал там ребенка и совершал в отношении девочки действия сексуального характера, — сказал собеседник журналистов.

Уголовное дело завели по двум статьям УК РФ: «Похищение человека» и «Насильственные действия сексуального характера». Задержанный уже привлекался к ответственности за педофилию.

Ранее в Хабаровском крае начали поиски мужчины, который изнасиловал двух сестер в возрасте восьми и девяти лет в заброшенном гараже в селе Ильинка. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Москве задержали педофила-рецидивиста. Он домогался мальчиков в столичной подземке. За аналогичное преступление мужчина был осужден в 2009 году, когда был пойман «охотниками на педофилов». Наказание он должен был отбывать до 2025 года, но вышел по УДО. Участвовавший в поимке педофила активист Алексей Родин возмутился, что преступнику позволили выйти на волю.