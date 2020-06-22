Житель Омской области украл мощи святых и спрятал в колодце

https://static.news.ru/photo/3bbb2f84-b491-11ea-ba92-fa163e074e61_660.jpg Фото: 55.мвд.рф

В Омской области задержан местный житель, который украл из сельского храма мощи святых и церковную утварь и спрятал в колодце.

Как сообщает РИА Новости, преступление произошло в Оконешниковском районе региона. Злоумышленник вилами разбил окно и забрался в храм, откуда похитил мощи Феодосия, архиепископа Черниговского, и Иоанна, митрополита Тобольского, а также церковную утварь.

Отмечается, что кражу совершил ранее судимый местный житель. Он спрятал мощи в заброшенном сельском доме, а утварь в колодце, а сам отправился в Омск рейсовым автобусом.

По ориентировке в областном центре фигуранта задержал экипаж патрульно-постовой службы, — цитирует агентство сообщение полиции.

Украденное было найдено сотрудниками полиции и возвращено в храм. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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