Житель Омска зарезал земляка в Сочи

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33-летний омич Василий Шукшин зарезал земляка, с которым отдыхал в Адлере, а затем сбежал, передает Telegram-канал Kub Mash. Отмечается, что посиделки мужчин закончилась ссорой, в ходе которой Шукшин убил своего друга. Полиция объявила его в розыск.

Последние посиделки на улице Гастелло кончились ссорой: Шукшин несколько раз ударил товарища ножом и скрылся. Когда полиция приехала по жалобе на шум — нашла труп, — пишет канал.

В подмосковном Подольске ранее трое подростков попали в больницу с ножевыми ранениями после массовой драки с участием 12 человек. Отмечается, что инцидент произошел возле магазина на улице Филиппова. В конфликте принимали участие две группы по шесть подростков в каждой. Во время драки некоторые взялись за ножи. Двое 16-летних и один 17-летний подросток получили ранения и были доставлены в больницу.

Ранее в Омске обнаружили мертвым директора и совладельца компании «Поли-Про-Пак» Николая Плахина. По предварительной информации, тело бизнесмена с шестью пулевыми ранениями было найдено в его доме 16 сентября. По факту гибели предпринимателя возбуждено уголовное дело.