В Нижневартовске мужчина поджег асфальт у бара из-за обиды на фейс-контроль Житель Нижневартовска поджег «коктейль Молотова» после недопуска в бар

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В Нижневартовске пьяный мужчина поджег «коктейль Молотова» из-за того, что его не пустили в бар, пишет Telegram-канал Ural Mash. Как уточняет канал, пострадавших нет. В отношение мужчины заведено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 15 октября в центре Нижневартовска. Охрана местного бара отказалась пускать в заведение мужчину в нетрезвом виде. Тот рассердился и ушел. Спустя некоторое время дебошир вернулся с «коктейлем Молотова» в руках. Как уточняют авторы Telegram-канала «Первый Нижневартовский», он разбил бутылку на автостоянке возле бара. Свидетели произошедшего вызвали полицию. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по какой конкретно статье — не сообщается. При этом отмечается, что злоумышленник ранее уже находился в местах лишения свободы.

Ранее сотрудники УФСБ по соседней Свердловской области предотвратили теракт в административном здании Нижнего Тагила. Пытавшийся совершить злодеяние 59-летний мужчина арестован. Отмечается, что он прибыл в Россию с Украины в 2014 году.

11 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что в Свердловской области задержали дворника по фамилии Расторгуев, который собирался взорвать военкомат. Отмечается, что мужчина вместе с другом планировал подорвать военный комиссариат в Нижнем Тагиле на улице Бажова. Для этого дворник купил разные вещества для изготовления СВУ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».