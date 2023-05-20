Житель граничащего с Украиной региона подорвался на мине и потерял ногу Baza: житель Белгородской области потерял часть ноги, наступив на мину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгородской области местный житель подорвался на мине и потерял ногу, сообщает Telegram-канал Baza. Мужчину доставили в больницу и прооперировали. Ранение он получил в ночь на 20 мая и из-за взрыва лишился части ноги.

Инцидент произошел в Краснояружском районе, в 300 метрах от границы. По словам пострадавшего, он случайно наступил на мину, когда шел на утреннюю рыбалку.

Глава региона Вячеслав Гладков, комментируя случившееся, напомнил местным жителям, как важно быть осторожными, особенно в приграничных селах. Он заверил, что врачи делают все необходимое и пострадавший получит помощь.

6 мая в Нижегородской области автомобиль писателя Захара Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования и приведены в действие дистанционно. Литератор выжил, но получил ранения и переломы, его друг Александр Шубин, с которым они ехали вместе, погиб на месте. Прилепин после уточнил, что за рулем машины был именно он, а Шубин сидел на пассажирском кресле.

В конце апреля в Буденовском районе Донецке пятеро детей подорвались на мине «Лепесток». Они были госпитализированы. Четверо детей находились в состоянии средней тяжести, а еще один ребенок — в тяжелом, ему грозила ампутация ноги.