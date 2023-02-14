Женщина избила мальчика в батутном центре Петербурга

Фото: Соцсети

В Санкт-Петербурге женщина избила 11-летнего мальчика, который отдыхал в батутном центре «Выше радуги», сообщает Telegram-канал «112». Ребенку потребовалась помощь врачей. У него диагностированы множественные ушибы мягких тканей.

Камеры наблюдения в батутном центре записали инцидент на видео. В ролике видно, что нападавшая тащит мальчика под руку, отводя от других детей, а потом начинает бить по лицу и с силой толкать. Взрослые первое время не обращают внимания на происходящее, зато девочки пытаются отбить мальчика. В один момент самой женщине прилетает удар по лицу.

Судя по кадрам, досталось и другому маленькому ребенку — он отбежал от дерущихся, держась за живот, а потом упал.

Подростку удалось вырваться только благодаря сотруднице центра.

Ранее в Чебаркуле мать избила 11-месячного сына, ударив его головой о раковину. Агрессия вызвана тем, что ребенок болел. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Также сообщалось, что в Казани мать избила и выгнала на балкон двухгодовалую дочь из мести мужу. Происходящее женщина сняла на видео и отправила отцу ребенка, сопроводив фразой «Сдохнет — похороню».