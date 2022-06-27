Женщина погибла в ДТП с участием полицейского на Сахалине

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобили Следственного комитета Российской Федерации

На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, наехавшего на двух женщин. Одна из них в результате скончалась. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошёл на автодороге Южно-Сахалинск — Оха в ночное время суток на неосвещаемом участке трассы.

Водитель легкового автомобиля, являющийся сотрудником полиции, который находился не при исполнении служебных обязанностей, <...> совершил наезд на двух 30-летних женщин, шедших по дороге во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия одна из женщин получила телесные повреждения, повлекшие её смерть, — говорится в сообщении.

В результате происшествия было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, авария произошла вечером 25 июня в Ногликском районе. 47-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Toyota Mark X не справился с управлением.

По результатам служебной проверки, которую инициировал региональный главк МВД России, полицейский будет уволен.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в ДТП на трассе М-10 под Санкт-Петербургом, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Микроавтобус врезался в силовое ограждение дороги у деревни Болотница.