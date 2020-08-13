Жена и сыновья Дегтярёва прибыли в Хабаровск

Супруга и два сына врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва прилетели в Хабаровск. Видео встречи с близкими политик опубликовал в своём Instagram.
На кадрах видно, как он встречает жену, с которой сын-подросток и младший ребёнок в коляске. Они находятся в окружении журналистов.
Прилетели любимые мои, — написал Дегтярёв.
В конце июля врио губернатора сообщал, что его супруга и младший сын должны в ближайшие недели приехать в Хабаровск. Всего у него четверо детей, младшему — три месяца. По словам Дегтярёва, сыновья каждый день звонят и просятся к нему. Возможно, жена главы региона захватит повидаться с отцом кого-то из старших. Основная сложность переезда семьи Дегтярёва связана с началом учебного года.
Ранее NEWS.ru писал, что Дегтярёв поручил проработать вопрос о передаче правительственной яхты «Виктория» краевому центру образования. В случае положительного решения школьники Хабаровска смогут проводить на ней исследования реки Амур.
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