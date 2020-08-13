Жена и сыновья Дегтярёва прибыли в Хабаровск

https://static.news.ru/photo/1c64236e-ddf1-11ea-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: degtyarev_info/instagram.com

Супруга и два сына врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва прилетели в Хабаровск. Видео встречи с близкими политик опубликовал в своём Instagram.

На кадрах видно, как он встречает жену, с которой сын-подросток и младший ребёнок в коляске. Они находятся в окружении журналистов.

Прилетели любимые мои, — написал Дегтярёв.

degtyarev_info/instagram.com

В конце июля врио губернатора сообщал, что его супруга и младший сын должны в ближайшие недели приехать в Хабаровск. Всего у него четверо детей, младшему — три месяца. По словам Дегтярёва, сыновья каждый день звонят и просятся к нему. Возможно, жена главы региона захватит повидаться с отцом кого-то из старших. Основная сложность переезда семьи Дегтярёва связана с началом учебного года.

Ранее NEWS.ru писал, что Дегтярёв поручил проработать вопрос о передаче правительственной яхты «Виктория» краевому центру образования. В случае положительного решения школьники Хабаровска смогут проводить на ней исследования реки Амур.