02 ноября 2025 в 18:42

Жажда скорости едва не привела к трагедии на российской трассе

Машина на большой скорости протаранила отбойник в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Машина устроила дрифт на кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru. Судя по кадрам, автомобиль занесло на большой скорости.

На видео можно заметить, как машина протаранила барьерное ограждение. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Москве на Мосфильмовской улице восьмилетний ребенок погиб под колесами легкового автомобиля при переходе дороги по пешеходному переходу. Трагедия произошла на глазах 14-летней сестры погибшего.

До этого в Ставропольском крае при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем погиб водитель легковушки. В салоне автобуса находились 18 детей, четверых из которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве. Отмечается, что в салоне было четверо несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь. Микроавтобус следовал по маршруту Абакан — Кызыл. При проверке транспортного средства нарушений не обнаружили. Кроме того, тестирование водителя на содержание алкоголя в крови показало отрицательный результат.

ДТП
машины
Санкт-Петербург
аварии
