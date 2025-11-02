Жажда скорости едва не привела к трагедии на российской трассе

Жажда скорости едва не привела к трагедии на российской трассе Машина на большой скорости протаранила отбойник в Петербурге

Машина устроила дрифт на кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru. Судя по кадрам, автомобиль занесло на большой скорости.

На видео можно заметить, как машина протаранила барьерное ограждение. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Москве на Мосфильмовской улице восьмилетний ребенок погиб под колесами легкового автомобиля при переходе дороги по пешеходному переходу. Трагедия произошла на глазах 14-летней сестры погибшего.

До этого в Ставропольском крае при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем погиб водитель легковушки. В салоне автобуса находились 18 детей, четверых из которых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Кроме того микроавтобус с 10 пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Тыве. Отмечается, что в салоне было четверо несовершеннолетних, в том числе пятимесячный ребенок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь. Микроавтобус следовал по маршруту Абакан — Кызыл. При проверке транспортного средства нарушений не обнаружили. Кроме того, тестирование водителя на содержание алкоголя в крови показало отрицательный результат.