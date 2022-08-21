Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Бурятии Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Республике Бурятия в районе озера Байкал

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Globa l Look Pres

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Республике Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Сегодня в 02.04 (мест.) на территории Слюдянского района Иркутской области в 15 км северо-западнее от н.п. Шулута Тункинского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5. Толчки ощущались на всей территории Республики Бурятия. — говорится в сообщении ведомства.

По сообщению сейсмологов, подземные толчки произошли в районе озера Байкал на глубине 10 метров.

В МЧС заявили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Также в ведомстве напомнили, что землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов), а землетрясения в 5 баллов «не причиняют вреда».

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Сочи. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, очаг природного бедствия находился на глубине 5 км, пострадавших и разрушений не было.