Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Республике Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Сегодня в 02.04 (мест.) на территории Слюдянского района Иркутской области в 15 км северо-западнее от н.п. Шулута Тункинского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5. Толчки ощущались на всей территории Республики Бурятия. — говорится в сообщении ведомства.
По сообщению сейсмологов, подземные толчки произошли в районе озера Байкал на глубине 10 метров.
В МЧС заявили, что информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Также в ведомстве напомнили, что землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов), а землетрясения в 5 баллов «не причиняют вреда».
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Сочи. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, очаг природного бедствия находился на глубине 5 км, пострадавших и разрушений не было.