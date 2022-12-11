Завотделением новгородской больницы уволили за пьянство на работе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великом Новгороде уволена заведующая гинекологическим отделением центральной городской больницы за прием пациентов в пьяном виде, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на региональный Минздрав. Поводом для увольнения стали появившиеся в Сети видео.

Ролики сняла пациентка, которую ночью привезли на скорой. В ответ на претензии женщины завотделения начала грубо с ней разговаривать, называя больной и шизофреником. Еще больше врач разозлилась, когда пациентка вызвала полицию.

В Минздраве Новгородской области рассказали, что после увольнения завотделением в больнице был проведен контроль качества оказания медпомощи. По словам пациентки, администрация медучреждения извинилась перед ней.

Ранее жители Забайкалья пожаловались в соцсетях на пьяных хирургов краевой больницы № 4 в Краснокаменске. Однако краевой Минздрав отверг эту ситуацию. В ведомстве заявили, что употреблявшие алкоголь сотрудники не выявлены.