Пушилин: завод Ильича в Мариуполе готовят к запуску после разминирования Врио главы ДНР Пушилин: завод Ильича в Мариуполе готовят к запуску после разминирования

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Металлургический комбинат имени Ильича

Врио главы ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) сообщил о завершении разминирования металлургического завода Ильича в Мариуполе. По его словам, предприятие готовится к поэтапному запуску, чтобы ускорить процесс восстановления экономики и предоставить местным жителям рабочие места, пишет «360».

Разминирование завода Ильича окончено, идет подготовка предприятия к запуску. Причем рассматривается поэтапный запуск для того, чтобы ускорить процесс, занять людей, восполнять рабочие места, — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что власти должны сконцентрировать внимание на восстановление предприятий, чтобы наполнить бюджет и превратить Донбасс в промышленный центр страны. По его словам, Россия в условиях специальной военной операции продолжает работать на созидание в стратегических для государства направлениях.

Кроме того, планируется реализовать план по превращению «Азовстали» в современный индустриальный парк. Врио главы ДНР уточнил, что там подготовят площадки для инвесторов. По его словам, инфраструктура должна будет позволить открывать различные востребованные предприятия.

Пушилин рассказал, что сейчас на «Азовстали» проводятся масштабные работы по разминированию. Он пояснил, что осталось большое количество неразорвавшихся боеприпасов и опасных объектов.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что Луганская Народная Республика получила новую жизнь после присоединения к РФ. Политик подчеркнул, что в регионе ощутили внимание со стороны государства, и отметил важность появившейся социальной защиты, начало масштабной стройки, модернизации образования и здравоохранения, а также возрождение сельского хозяйства и промышленности.