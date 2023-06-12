Пасечник: ЛНР получила новую жизнь, став Россией

Фото: главалнр.рф

Леонид Пасечник

Луганская Народная Республика получила новую жизнь после присоединения к РФ, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в поздравлении с Днем России, текст которого опубликован на его сайте. Политик подчеркнул, что в регионе ощутили внимание со стороны государства, и отметил важность появившейся социальной защиты, начало масштабной стройки, модернизации образования и здравоохранения, а также возрождение сельского хозяйства и промышленности.

Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. <...> Луганщина без преувеличения получила новую жизнь, — написал Пасечник.

Он выразил уверенность в том, что в будущем ЛНР превратится в преуспевающий и самодостаточный регион страны.

Поздравил россиян с праздником и глава ДНР Денис Пушилин. По словам политика, которые опубликованы на его сайте, регион шаг за шагом приближается к заветной цели стать частью РФ.

За право утвердиться в своем выборе мы заплатили сполна. Наша свобода была завоевана ценой потерь и трудностей, которые выпали на долю каждого жителя Донбасса. Но по-другому быть не могло: мы русские — по духу и по крови! — заявил он.

Ранее поздравили соотечественников с Днем России российские члены экипажа Международной космической станции. Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев заявил, что этот праздник объединяет россиян. Его коллега Дмитрий Петелин добавил, что граждане России «сердцем чувствуют неразрывную связь с историей, духовными ценностями страны».