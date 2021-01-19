Занесли семена: борщевик пытается «покорить» Арктику

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На территорию Ямало-Ненецкого автономного округа были занесены семена борщевика Сосновского — опасного растения, сок которого оставляет на коже глубокие ожоги при попадании на солнце. При этом достаточно просто задеть растение, чтобы его сок попал на кожу.

Опасность борщевик несёт не только для людей, но и для экосистемы округа. Дело в том, что это растение обладает способностью быстро размножаться и вытеснять остальные виды.

Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные нашего региона виды, это приведёт к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктики, — высказал свои опасения сотрудник Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.

Стоит заметить, что борщевик распространён практически на территории всей России. Он встречается как в Европейской части страны, так и на Кавказе. По отношению к своим «собратьям» это растение ведёт завоевательную политику — оно может уничтожить другие культуры, а также нанести серьёзный ущерб не только самим растениям, но и некоторым сельскохозяйственным животным.

К примеру, во время сезона цветения борщевика хозяевам собак рекомендуется особенно внимательно следить за своими питомцами. Животное может броситься порезвиться в заросли высоких растений, похожих на укроп, после чего выйти на солнце и получить серьёзные ожоги по всему телу. В некоторых случаях это может привести не только к серьёзным проблемам со здоровьем, но и даже к летальному исходу, если не оказать любимцу необходимую помощь.

То же самое работает для детей. Если всё же пришлось прикоснуться к борщевику Сосновского, то стоит немедленно промыть место контакта большим количеством проточной воды с мылом, а ещё лучше — принять душ. После же поражённое место стоит закрыть одеждой или повязкой, чтобы солнечный свет не попадал на кожу. Получить серьёзный ожог можно даже в пасмурную погоду.

Дело в том, что в соке борщевика содержатся потенциально токсичные вещества (фуранокумарины), которые повышают чувствительность кожи к UF-излучению. Прикосновение к растению само по себе безболезненно и его можно не заметить.

В случае если ожоги появились, то следует снова промыть поражённое место, обработать декспантенолом, принять антигистаминные препараты и обратиться за помощью к медикам. Если специалисты предложат госпитализацию, то от неё лучше не отказываться.

В августе NEWS.ru писал, что 92-летний житель Зеленограда скончался от ожогов рук и ног, которые были получены от борщевика. После госпитализации мужчина рассказывал, что находился на даче.