Заместитель мэра российского города вылетела в бухту на внедорожнике Заместитель мэра Вилючинска Бойчук на автомобиле вылетела в бухту с городского пирса и попала на видео

Фото: viluchinsk-city.ru

Заммэра Вилючинска в Камчатском крае Елена Бойчук

Заммэра Вилючинска в Камчатском крае Елена Бойчук упала в бухту Крашенникова c городского пирса, находясь за рулем внедорожника Honda CR-V. В Telegram-канале Shot опубликовали видео, на котором видно, что прохожие вытаскивают 56-летнюю чиновницу из воды. Местные жители предположили, что у Бойчук началась эпилепсия. Спасатели госпитализировали пострадавшую.

Внедорожник Honda CR-V чиновницы слетел в бухту Крашенинникова на очень высокой скорости. Бойчук госпитализировали, — сказано в сообщении.

По словам главы Вилючинска Сергея Потапова, его подчиненная пришла в себя после случившегося.

Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором ехали туристы, упал в Цолотлинский каньон Дагестана. Жертвами аварии стали четыре человека, в том числе двое детей.