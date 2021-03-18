Захарова: водоснабжение в Крыму обеспечат вопреки козням Киева

https://static.news.ru/photo/b1d00340-87f7-11eb-8210-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Крыма будет восстановлено водоснабжение, несмотря на козни со стороны Украины. Об этом в четверг, 18 марта, сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Крым подготовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной. Об этом сообщил постпред республики при президенте РФ, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

Захарова, в свою очередь, заявила, что в Крыму, несмотря на козни официального Киева, будет обеспечено надёжное водоснабжение. По её словам, два дня назад уже запустили водозабор на реке Бельбек под Севастополем. А это 50 тысяч кубов в течение суток.

Также Захарова отметила, что до конца 2021 года завершится строительство ещё трёх водозаборов: Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. В следующем году, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, на полуострове планируют запустить две опреснительные установки, проектирование которых уже ведётся.

Невзирая на сложности, поступательное развитие экономики продолжается. Макропоказатели за прошедший год свидетельствуют о её устойчивости к внешним вызовам, — цитирует Захарову ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в развитие Крыма десятилетиями ничего не вкладывалось, из него только «выкачивали» ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин. Теперь, по его словам, пришло время навёрстывать упущенное.