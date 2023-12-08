За пассажирами аварийно севшего в Минводах самолета прилетит резервный борт

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Резервный борт отправится из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании «Россия», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Инцидент произошел вечером 8 декабря по причине срабатывания датчика давления.

Резервное воздушное судно готовится к вылету из Санкт-Петербурга, — рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что пассажирам на время ожидания предоставят напитки и горячее питание. В свою очередь Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что по факту аварийной посадки самолета в Минводах ведомство организовало проверку.

Прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Минеральные Воды — Петербург, вернулся в аэропорт вылета. На борту находились 111 человек. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», Airbus А319-111 совершил аварийную посадку из-за разгерметизации кабины пилотов. Судно развернулось в сторону аэропорта спустя несколько минут после вылета.

СМИ также писали, что самолет подал сигнал о ЧС на борту вскоре после вылета. После этого борт развернулся над морем. По имеющимся данным, никто не пострадал.