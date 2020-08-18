За неделю из Охты выловили десять килограмм нефтепродуктов

В экологические аварийные службы Петербурга с 10 по 16 августа поступило более 160 обращений. обращения по вопросам экологической безопасности.
Как
Большая часть выездов (26) оказалось из-за ртутных загрязнений и сбора ртути из разбившихся градусников. Однако, 14 августа бригада «Экостроя» вывезла с территории несанкционированной свалки на Дальневосточном проспекте 80 кг химотходов.
Отдельно отмечается, что специалисты ГУП «Пиларн» 12 раз выезжали на проверку сообщений о загрязнении водных объектов города нефтепродуктами. Нефтепродукты нашли в Неве, Смоленке, Охте, Муринском ручье, а также при выходе на акваторию Обводного канала в районе Советского моста в Кронштадте. На Охте собрали десять килограмм нефтеводяной смеси.
При этом за шесть дней комитет по природопользованию вынес 24 постановления по делам об административных правонарушениях и наложил штрафов больше чем на 156 тысяч рублей.
Ранее следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама химическими веществами. По данным следствия, с 5 по 7 июля в реку Кама были сброшены химические вещества, что привело к превышению установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов, писал NEWS.ru.
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