За неделю из Охты выловили десять килограмм нефтепродуктов

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В экологические аварийные службы Петербурга с 10 по 16 августа поступило более 160 обращений. обращения по вопросам экологической безопасности.

Как сообщает портал «Невские новости», служба ГУП «Экострой» приняла от петербуржцев 153 обращения по вопросам экологической безопасности. Кроме того, было выполнено 29 выездов по аварийным ситуациям и плановым обследованиям после ликвидации аварий.

Большая часть выездов (26) оказалось из-за ртутных загрязнений и сбора ртути из разбившихся градусников. Однако, 14 августа бригада «Экостроя» вывезла с территории несанкционированной свалки на Дальневосточном проспекте 80 кг химотходов.

Отдельно отмечается, что специалисты ГУП «Пиларн» 12 раз выезжали на проверку сообщений о загрязнении водных объектов города нефтепродуктами. Нефтепродукты нашли в Неве, Смоленке, Охте, Муринском ручье, а также при выходе на акваторию Обводного канала в районе Советского моста в Кронштадте. На Охте собрали десять килограмм нефтеводяной смеси.

При этом за шесть дней комитет по природопользованию вынес 24 постановления по делам об административных правонарушениях и наложил штрафов больше чем на 156 тысяч рублей.

Ранее следователи в Пермском крае завели уголовное дело из-за загрязнения реки Кама химическими веществами. По данным следствия, с 5 по 7 июля в реку Кама были сброшены химические вещества, что привело к превышению установленных нормативов вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов, писал NEWS.ru.