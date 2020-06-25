Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила 40%

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Свои голоса в электронном формате на Общероссийском голосовании по поправкам в Основной закон отдали 468 тысяч избирателей. Общая явка проголосовавших в Интернете составила 40%. Об этом сообщил штаб по наблюдению за электронным голосованием.

Проголосовать онлайн смогут жители Москвы и Нижегородской области. Именно эти регионы стали пилотными в эксперименте по онлайн-плебисциту.

Проголосовать в электронном формате можно будет с 25 по 30 июня. В штабе также отметили, что за 9 часов голосования в Интернете, его участниками стали 468 337 человек, это более 40% общей явки. Количество выданных бюллетеней в двух регионах превысило 476 тысяч.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

Как писал NEWS.ru, социологи выяснили отношение россиян к голосованию по поправкам в Конституцию. Больше половины участников исследования высказались в поддержку возможности внесения изменений или относятся нейтрально.