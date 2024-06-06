Выяснилось, какие три навыка должны иметь эскортницы на ПМЭФ «Фонтанка»: эскортницам на ПМЭФ нужно знать этикет и уметь поддержать беседу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Предоставляющие эскорт-услуги на ПМЭФ женщины должны уметь поддерживать легкую беседу, иметь хорошие манеры и знать правила этикета, рассказала «Фонтанке» эскортница, работающая на Петербургском международном экономическом форуме не первый год. Этот набор она назвала базовым минимумом.

Кроме него, приветствуется умение поддержать беседу об экономике и политике, владение иностранными языками. Но это зависит от клиента, отметила собеседница издания.

Бывает, что выбирают даму с музыкальным образованием или с навыками игры на музыкальных инструментах, потому что часто клиент предлагает продолжить вечер в более уединенной обстановке — у себя дома или в гостиничном номере, — заявила эскортница.

По ее словам, желающих заказать эскорт на ПМЭФ очень много, и на мероприятиях такого масштаба скрупулезно подходят к выбору сопровождающих девушек. Зарубежные гости предпочитают появляться в обществе со славянками. Некоторые клиенты проводят с одной девушкой всю неделю. Их называют «папа и дочка», призналась собеседница издания. По ее словам, такая практика часто встречается среди пожилых европейцев, тогда как молодые клиенты обычно чередуют «и проекты, и стенды, и девочек».

Девушка уточнила, что обычно эскортницы представляются дочерями или партнерами, иначе к пожилым людям бывают вопросы. Поэтому клиенты просят их выглядеть неброско, вести себя сдержанно и не оказывать сильных знаков внимания.

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