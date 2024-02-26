Боня отказалась от свидания за 1 млн рублей Боня назвала низкой предложенную за ночь цену в 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

44-летняя блогер и модель Виктория Боня в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о том, что ей предложили встречу за 1 млн рублей во время визита в Москву. Боня удивилась такой низкой цене и подчеркнула, что только ее сторис в соцсетях стоит 1,5 млн рублей. Блогер отметила, что не знает, нужно ли ей радоваться или обижаться из-за полученного предложения.

Приезжаю я сегодня в Москву, не представляете. И мне предлагают секс за деньги. За миллион рублей, ребята. И прям настойчиво очень. Я говорю, ребят, у меня сторис одна в «Инстаграме» стоит 1,5 миллиона рублей. Как вы вообще могли такое предложить мне? — с улыбкой сообщила Боня.

Ранее Боня рассказала о расставании с бойфрендом Русланом Гасановым, который моложе ее на 13 лет. Накануне Дня всех влюбленных она опубликовала видео на фоне гигантского букета из одной тысячи роз в форме сердца и сообщила, что его подарил не Гасанов, а другой молодой человек.

До этого Боня уличила украинскую певицу Веру Брежневу в эскорте. По ее словам, в 2011 году артистка просила за свидание с состоятельным мужчиной $100 тысяч и часы за $70 тысяч в подарок. Боня отметила, что хочет развеять «образ белой и пушистой Верочки». По ее рассказам, после первой встречи Брежнева сама решала, продолжать отношения с мужчиной или нет.