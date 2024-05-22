Второй за день самолет российской авиакомпании совершил вынужденную посадку Второй за день самолет авиакомпании «Ямал» экстренно приземлился в Тюмени

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй за день самолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Лайнер следовал рейсом Уфа — Ноябрьск, но приземлился в аэропорту Рощино в Тюмени. Причиной стала разгерметизация кабины пилота. Обошлось без пострадавших.

22 мая воздушное судно Airbas 320, следовавшее рейсом 9761 Уфа — Ноябрьск, авиакомпании «Ямал» по причине срабатывания сигнализации о разгерметизации кабины пилота совершило вынужденную посадку в аэропорту Рощино (Тюмень), — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Тюмени совершил вынужденную посадку пассажирский самолет рейсом Уфа — Новый Уренгой. Решение было принято в связи с отказом автоматики на воздушном судне. Самолет проследовал на запасной аэродром и благополучно сел. Пострадавших в результате инцидента нет.

Самолет Singapore Airlines 21 мая попал в сильную турбулентность над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока. Всего на борту было 211 пассажиров и 18 членов экипажа. В результате ЧП погибли два пассажира, один из которых не был пристегнут. Пострадали по меньшей мере 70 человек.

Турбулентность в полете возрастает по мере того, как на планете становится теплее из-за изменения климата, заявил профессор Университета Рединга Пол Уильямс. По его словам, недавно было обнаружено, что сильная турбулентность ясного неба в Северной Атлантике увеличилась на 55% с 1979 года. Прогнозы на будущее указывают на удвоение или утроение сильной турбулентности реактивных течений в ближайшие десятилетия, если климат продолжит меняться, предупредил он.