Число жертв турбулентности на авиарейсе из Лондона увеличилось Число жертв турбулентности на рейсе Лондон — Сингапур выросло до двух

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших в результате попадания самолета авиакомпании Singapore Airlines в зону сильной турбулентности выросло до двух, пишет газета Khaosod. Подробности не приводятся.

Отмечается, что скончался один из пострадавших. Травмы в результате турбулентности получили еще несколько десятков человек.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса, следовавшего из Лондона в Сингапур, погиб в результате сильной турбулентности, еще минимум 30 человек пострадали. Экипаж самолета подал сигнал аварийной ситуации над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока.

По данным СМИ, погибший не был пристегнут в момент, когда самолет сильно трясло. На распространившихся в Сети кадрах видно, что по всему салону разбросана еда. К моменту посадки пассажиров встречали медики. Всего на борту было 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

В прошлом году пассажирка рейса Петропавловск-Камчатский — Москва рассказала о пережитом страхе во время сильной турбулентности на борту самолета, из-за которой пострадала одна женщина. По ее словам, инцидент произошел, когда Boeing пролетал над северной частью Уральского хребта. По ее словам, выйдя из санузла, женщина попыталась сесть на свое место, однако из-за тряски потеряла равновесие и упала, ударившись затылком о ручку кресла, рана оказалась открытой.