В Британии нашли причину усиления турбулентности на планете The Mirror: риски турбулентности повышаются из-за изменения климата на Земле

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Турбулентность в полете возрастает по мере того, как на планете становится теплее из-за изменения климата, сообщил The Mirror профессор Университета Рединга Пол Уильямс. С таким заявлением эксперт выступил после того, как 73-летний британец умер от сердечного приступа во время рейса Singapore Airlines из Лондона в Сингапур. На самолет на высоте более 1,8 тысячи метров обрушилась сильная турбулентность.

Недавно мы обнаружили, что сильная турбулентность ясного неба в Северной Атлантике увеличилась на 55% с 1979 года. Наши последние прогнозы на будущее указывают на удвоение или утроение сильной турбулентности реактивных течений в ближайшие десятилетия, если климат продолжит меняться, — сказал Уильямс.

Специалист отметил, что турбулентности при ясном небе трудно избежать, поскольку она не проявляется на метеорологическом радаре в кабине экипажа. Предыдущий смертельный случай, вызванный турбулентностью при ясном небе на коммерческом рейсе, произошел 28 декабря 1997 года на рейсе United Airlines из Токио в Гонолулу, напомнил Уильямс.

Инцидент с сингапурским самолетом произошел 21 мая. Экипаж подал сигнал аварийной ситуации над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока. По данным СМИ, один из погибших не был пристегнут в момент, когда самолет сильно трясло, второй скончался уже после экстренной посадки.