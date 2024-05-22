Технический сбой экстренно посадил самолет в Тюмени Следовавший из Уфы самолет вынужденно сел в Тюмени из-за отказа автоматики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Уфа — Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Решение было принято в связи с отказом автоматики на воздушном судне, уточнили в ведомстве.

Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа-Новый Уренгой доложил об отказе автоматики, — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что срочность не объявлялась. Самолет проследовал на запасной аэродром и благополучно произвел посадку. Пострадавших в результате инцидента нет. Ведомство организовало проверку в связи с происшествием.

Ранее пассажир рейса авиакомпании Singapore Airlines, следовавшего из Лондона в Сингапур, погиб в результате сильной турбулентности, еще минимум 30 человек пострадали. Экипаж самолета подал сигнал аварийной ситуации над Андаманским морем. После этого борт вынужденно приземлился в аэропорту Бангкока. Погибший не был пристегнут в момент, когда самолет сильно трясло.

До этого самолет авиакомпании Air India вспыхнул во время взлета в Индии. Лайнер Airbus A320 должен был лететь из города Бангалора в Кочи, но прямо во время набора высоты у него загорелся правый двигатель.