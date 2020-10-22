ВТБ, Сбербанк, Mail.ru и РЖД могут получить штрафы за нарушение удалёнки

https://static.news.ru/photo/ff9fe466-148c-11eb-9d61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэрия Москвы предупредила несколько десятков организаций, в том числе государственных, о возможных штрафах за нарушение требования о переводе сотрудников на дистанционную работу.

Компании получили соответствующие письма от департамента предпринимательства столицы, которые подписаны главой ведомства Алексеем Фурсиным. Источники РБК в городской администрации подтвердили подлинность писем.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности, просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах, — отмечается в них.

В документах говорится, что Сбербанк направил домой 9965 работников, РЖД — 13 168, ВТБ — 11 632, а Mail.ru — 3233.

В октябре власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт перестали пускать без масок и перчаток. На подобные меры решились также и в других регионах России, писал NEWS.ru.