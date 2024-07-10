ВСУ ударили дронами по российскому городу и ранили местного жителя Гладков: ВСУ атаковали Грайворон двумя дронами-камикадзе

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали город Грайворон в Белгородской области двумя дронами-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал один местный житель. С баротравмой и осколочными ранениями шеи его госпитализировали.

ВСУ атаковали город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. В результате атаки первого дрона ранения получил один человек. <...> Второй дрон сдетонировал на парковке социального объекта. Предварительно, никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате удара одного БПЛА в здании выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждены четыре легковых автомобиля. Еще четыре машины посекло осколками при ударе второго дрона.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 10 июля ВСУ совершили атаку на объекты в Белгородской и Воронежской областях. В небе над регионами были замечены два беспилотника самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны успешно ликвидировали воздушные цели.

До этого украинские войска ударили БПЛА по нефтебазе в Волгоградской области. По словам представителей предприятия, противник задействовал шесть дронов. В результате атаки никто не погиб, на месте вспыхнул пожар.